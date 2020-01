Medio Oriente, telefonata Conte-Merkel su Iran, Iraq e Libia: «Esigenza di uno stretto raccordo Europeo» (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lunga telefonata tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e della Cancelliera tedesca Angela Merkel. Al centro del colloquio telefonico i dossier relativi alla Libia e alla crisi in Iran e Iraq. A renderlo noto una nota di Palazzo Chigi. Nel corso della telefonata, sul fronte della Libia, è stata ribadita più volte la «necessità di elevare al massimo la pressione diplomatica per promuovere quella soluzione politica che si vorrebbe affrontare nel corso della programmata Conferenza di Berlino». Per quanto riguarda la crisi in Iraq e Iran da ambo le parti «è stata condivisa l’importanza di mantenere il necessario impegno a favore della stabilizzazione della Regione e del contrasto al terrorismo, nel rispetto della sovranità irachena». «Il Presidente e la Cancelliera Merkel – conclude la nota – si sono riservati di mantenere uno stretto contatto anche ... Leggi la notizia su open.online

