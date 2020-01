M5S, Paragone sfida Di Maio: “Fai votare agli iscritti su Rousseau la mia espulsione” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il senatore espulso nei giorni scorsi dal Movimento 5 Stelle ha sfidato Luigi Di Maio in un video pubblicato su Facebook: "Perché non chiediamo agli iscritti cosa pensano della mia espulsione? Hai forse paura della trasparenza? Il codice etico dà ragione a me”. Paragone è stato espulso per non aver votato la legge di bilancio. Leggi la notizia su fanpage

fattoquotidiano : M5s, De Falco: “Espulsione mia e di Paragone? Stesso metodo, assoluta assenza di democrazia. Casaleggio? Grave il s… - fattoquotidiano : M5s, Buffagni: “Qualcuno nel Movimento dovrebbe cambiare sport. Paragone? Fa la star” - NicolaPorro : Il discorso di #Mattarella trito e ritrito. Mario #Monti, quello che ha contribuito a distruggere l’#Italia, ci dà… -