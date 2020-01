Libia, le forze del generale Khalifa Haftar sono entrate a Sirte (Di lunedì 6 gennaio 2020) Le forze del generale Khalifa Haftar, secondo Al Arabiya, sarebbero entrate a Sirte scacciando le milizie che sostengono l’esecutivo del premier Fayez al-Sarraj. «Le milizie del Governo di accordo nazionale si ritirano da Sirte. L’Esercito arabo libico entra a Sirte», scrive in un tweet l’emittente di sole notizie al-Hadath del gruppo Al-Arabiya citando il proprio corrispondente e riferendosi all’importante città libica sull’omonimo Golfo. NEW — LNA enters the city center of Sirte, per Sky News, Al Arabiya and Al Hadath— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 6, 2020 «L’esercito nazionale libico controlla la base della brigata al Saedi all’est di Sirte», precisa un altro tweet dell’emittente panaraba riferendosi alle milizie di cui il maresciallo di campo Haftar è comandante generale. «La Marina dell’Esercito libico controlla il ... Leggi la notizia su open.online

