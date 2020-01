L’arma finale di Erdogan in Libia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si tratterà, nei fatti, di un’operazione molto simile ad una di quelle lanciate negli anni precedenti nel nord della Siria. L’unica differenza è che, questa volta, scenario della missione non sarà il Paese arabo confinante, bensì la Libia. E in particolar modo quella Tripolitania che, oltre ad essere vicina geograficamente al nostro Paese, costituisce anche la regione al cui interno si celano i più importanti interessi italiani in nord Africa. Ecco, in sintesi, come si può presentare la missione che Erdogan sta lanciando in queste ore a sostegno del governo di Tripoli. Dopo il via libera formale del parlamento di Ankara dei giorni scorsi, il governo turco si appresta quindi ad iniziare l’avventura libica. Con tutte le conseguenze del caso sugli equilibri interni ed esterni al paese arabo. L’invio di miliziani prelevati dalla Siria Erdogan tra il 2016 ed il 2019 ... Leggi la notizia su it.insideover

