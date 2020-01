La NASA diffonde le foto degli incendi in Australia dal satellite, ma è una mezza bufala (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sta girando molto in queste ore la foto che sarebbe stata diffusa dalla NASA, a proposito degli incendi in Australia. Uno scatto che arriverebbe direttamente dal satellite e che ci mostrerebbe la situazione attuale del Paese alla luce dei roghi che stanno devastando paesaggi bellissimi. Una situazione a dir poco delicata e che ci tiene tutti con il fiato sospeso, al punto che nessuno si sogna di sminuire la gravità dei fatti che si stanno verificando. Tuttavia, occorre chiarire alcuni aspetti dello scatto diventato virale. La verità sulle foto del satellite NASA a proposito degli incendi in Australia In particolare, gli incendi in Australia rappresentano la nota stonata, su scala globale, in questo scorcio iniziale del 2020. Tuttavia, come evidenzia bufale.net, la foto che in tanti stanno facendo girare in queste ore rappresenta una "semi fake news". Perché utilizzo ... Leggi la notizia su optimaitalia

