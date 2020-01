Gli stipendi insensati della Juventus (Di lunedì 6 gennaio 2020) Oggi Paolo Ziliani sul Fatto Quotidiano fa i conti in tasca alla Juventus, club quotato in Borsa che paga stipendi altissimi (il terzo monte ingaggi d’Europa) senza ottenere i risultati dei primi due: Per capirci: il Barcellona è il club che paga gli stipendi più alti ai giocatori e negli ultimi 15 anni ha vinto 4 Champions League, 3 Supercoppe Uefa, 3 Mondiali per club: in tutto 10 prestigiosissimi trofei internazionali, senza contare i titoli nazionali e i Palloni d’Oro razziati dal suo fuoriclasse Leo Messi. Il Real Madrid è il secondo club a pagare gli stipendi più alti al mondo e negli ultimi 15 anni ha vinto 4 Champions League, 3 Supercoppe Uefa, 4 Mondiali per club: in tutto 11 importantissimi trofei internazionali, senza contare i titoli nazionali e i Palloni d’Oro conquistati dai suoi campioni CR7 e Modric. Poi c’è la Juventus, che è il terzo club al mondo a pagare gli ... Leggi la notizia su nextquotidiano

