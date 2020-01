F1 | la Ferrari e il motore per il 2020 | tutte le novità e indiscrezioni Nuovo

F1 - tutte le anticipazioni sulla Ferrari 2020. Come sarà la nuova macchina : progetto che punta sull’aerodinamica - senza tralasciare il motore : L’avvento di gennaio e del nuovo anno solare significa per la Formula 1 che la presentazione delle monoposto in vista della prossima stagione è ormai alle porte. La Ferrari presenterà il proprio progetto tra una quarantina di giorni, precisamente l’11 febbraio, con l’obiettivo mai nascosto di dover vincere. Dopo un decennio di grosse delusioni, alcune in termini prestazionali, altre invece legate a campionati persi sul filo di ...

F1 - il motore Ferrari ha superato quello Mercedes nel 2019. Obiettivi trazione e carico aerodinamico nel 2020 per il Cavallino : L’anno solare non è ancora terminato ma per il circus della Formula 1 è già tempo di rimettersi all’opera dopo qualche settimana di pausa per buttarsi a testa bassa sul progetto della vettura 2020. In casa Ferrari questa stagione non è certo andata come ci si aspettava, con la SF90 presentata il giorno del lancio con un entusiasmo difficilmente equiparabile agli anni passati che è ulteriormente cresciuto dopo i test pre-stagionali di ...

F1 - Bernie Ecclestone difenda la Ferrari : “Accusata di aver barato solo perché ha lavorato meglio sul motore” : Nel prossimo weekend, ad Abu Dhabi, il Mondiale 2019 di F1 chiuderà i battenti. Un round nel quale ci sarà in gioco solo il “successo di tappa”, dal momento che Lewis Hamilton e la Mercedes hanno chiuso già la partita. Un’annata nella quale, soprattutto nella prima parte di stagione, le Frecce d’Argento hanno dominato, totalizzando nel complesso 14 vittorie in 20 GP disputati. Numeri impressionati che attestano la ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : iniziano le FP1 - curiosità per Leclerc e il nuovo motore Ferrari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.35 A questo proposito è molto alta l’attesa per questa nuova specifica sulla SF90 portata da Leclerc. Interlagos dovrebbe essere in ogni caso una pista più adatta alla SF90 rispetto ad Austin e quindi le prospettive per le Rosse sono incoraggianti. 14.33 Resta apertissima la battaglia per la terza posizione nella classifica mondiale tra le due Ferrari e lo stesso Verstappen. Leclerc ...

F1 - Charles Leclerc penalizzato di 10 posizioni nel GP Brasile 2019! Motore nuovo per la Ferrari - in pista con componenti 2020! : Charles Leclerc cambierà il Motore per il GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 che andrà in scena a Interlagos nel weekend del 15-17 novembre. Sulla Ferrari del monegasco verrà dunque montata la quarta power unit stagionale e, proprio per questo motivo, il 22enne dovrà scontare dieci posizioni di penalità sulla griglia di partenza visto che il regolamento consente di utilizzare massimo tre propulsori diversi nel corso del ...

F1 - GP Brasile 2019 : la Ferrari farà debuttare il motore 2020? A Maranello si valuta l’eventualità : Caro motore come stai? La situazione è davvero curiosa ed intrigante a Maranello sul tema “Power Unit”. A poco più di una settimana dal prossimo round di F1 in Brasile, ad Interlagos, la Ferrari deve fare i conti sullo stato del propulsore della macchina di Charles Leclerc. Come è noto, ad Austin, i tecnici del Cavallino Rampante sono stati costretti a cambiare la Spec-3 e a dotare la SF90 di Charles del motore EV02. Un passo ...

