Alto Adige: morta ragazza, 7 le vittime

ragazza di 21 anni, ricoverata in ospedale a Innsbruck, è morta in seguito alle ferite riportate sabato notte, quando è stata investita da un'auto a Lutago, in Valle Aurina. Salgono così a 7 le vittime del tragico incidente. Un altro giovane è ancora in pericolo di vita all'ospedale di Bolzano. Le condizioni di altri due ragazzi restano gravi ma stabili. In fase di miglioramento gli altri ricoverati.(Di lunedì 6 gennaio 2020)

GiuseppeConteIT : La tragedia avvenuta la notte scorsa in Alto Adige è sconvolgente e colpisce profondamente. Esprimo la più sincera… - RobTallei : Incredibile la sproporzione di copertura mediatica tra l'investimento in Corso Francia a Roma e quello di ieri in Alto Adige. - repubblica : Alto Adige, auto travolge pedoni nella notte, 6 morti e 11 feriti. Arestato il guidatore positivo all'alcol test [a… -