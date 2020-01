Serie A, la classifica aggiornata in tempo reale (Di domenica 5 gennaio 2020) La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Inter422Juventus423Lazio374Roma355Atalanta316Cagliari297Parma258Napoli249Bologna2210Torino2111Milan2112Sassuolo1913Hellas Verona*1914Udinese1815Fiorentina1716Lecce1517Sampdoria1518Brescia**1519SPAL1220Genoa11 *una partita in meno**una partita in più Serie A, la 17^ giornata Nessuna variazione in testa con Juventus e Inter che proseguono a pari punti. La Roma consolida il quarto posto visto il k.o. del Cagliari a Udine. Il Milan crolla a Bergamo mentre il Napoli ritrova il successo. Nelle parti basse sorride la SPAL che vince a Torino. fonte foto https://twitter.com/sscnapoli Serie A, la 16^ giornata Aggancio della Juve all’Inter nella sedicesima giornata. Alle ... Leggi la notizia su newsmondo

