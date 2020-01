Napoli-Inter, il San Paolo si sta riempendo: più di 35.000 tifosi per ora (Di domenica 5 gennaio 2020) I tifosi vogliono continuare a dare fiducia a questo Napoli. Al San Paolo, infatti, sono previsti più di 35.000 spettatori per il big match di domani sera contro l’Inter. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, secondo cui la vendita ha subito un’accelerata considerevole. La Curva B sarebbe sold out, ma gli ottimi riscontri delle vendite si sono riscontrati anche per gli altri settori, Tribuna Posillipo e Distinti in primis. Il San Paolo deve tornare il fortino inespugnabile di un tempo, ma contro i nerazzurri sarà davvero dura. Il pubblico, che aveva perso un po’ di verve con la gestione di Carlo Ancelotti, non vuole fare torto a Gennaro Gattuso, sebbene alla prima in casa sia arrivata una sconfitta contro il Parma. La vittoria in extremis con il Sassuolo ha fatto trascorrere un Natale più sereno ai tifosi, che però adesso pretendono la ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

aagulla_espn : Domingo: Roma vs Torino Lunes: Juventus vs Cagliari y Napoli vs Inter Junto a @Rortiz_ESPN #SerieAxESPN - Inter : LIVE CON ANTONIO CONTE, la conferenza stampa della vigilia di Napoli-Inter, prima sfida del 2020 per i nerazzurri - sscnapoli : L'ultimo incontro tra Napoli ed Inter allo Stadio San Paolo! ?? #NapoliInter ?? #ForzaNapoliSempre -