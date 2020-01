Le sardine attraversano l’Appenino per coinvolgere i piccoli borghi dimenticati dalla politica (Di domenica 5 gennaio 2020) Non solo nelle piazze, le sardine vogliono arrivare ovunque. Questa mattina infatti sono partite per una nuova meta, gli Appennini emiliano romagnoli, per un’escursione di gruppo in mezzo ai boschi. Castiglione dei Pepoli è solo la prima tappa di un progetto che si apre oggi e che toccherà varie località montane, totalmente coordinato dalle comunità e dalle associazioni del luogo. Ma “perché mettersi in cammino?” Movimento delle sardine, dalle piazze alla montagna “Le sardine sono stanche di rimanere sedute a guardare”, si legge nella pagina Facebook dell‘evento “sardine dell’Appennino bolognese”. Se la necessità è quella di riempire fisicamente gli spazi lasciati vuoti troppo a lungo, significa occupare le piazze nelle città e i borghi, i boschi, le colline fuori dai centri. Quei luoghi più lontani che spesso vengono esclusi dalle ... Leggi la notizia su urbanpost

