Incendi in Australia, Macron: “Pronti a dare aiuto operativo immediato” (Di domenica 5 gennaio 2020) “Solidarietà alla popolazione Australiana che affronta gli Incendi che devastano il Paese. Stamattina ho chiamato il premier Scott Morrison per offrire il nostro aiuto operativo immediato per lottare contro i roghi, proteggere la popolazione e preservare la biodiversità“, così in un post su Twitter, il presidente francese Emmanuel Macron sui devastanti Incendi che distruggono l’Australia.L'articolo Incendi in Australia, Macron: “Pronti a dare aiuto operativo immediato” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

