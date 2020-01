Il Genoa ruba tre punti al Sassuolo, gravi errori arbitrali nel 2-1 del Grifone: le pagelle di CalcioWeb (Di domenica 5 gennaio 2020) Genoa-Sassuolo – Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Genoa che ha la meglio sul Sassuolo. La squadra di De Zerbi esce sconfitta per 2-1 tra le polemiche. gravi errori arbitrali, ma Nicola inizia con tre punti. Primo tempo divertente, con le due squadre che attaccano e vogliono vincere. A passare in vantaggio è il Genoa con un calcio di rigore di Criscito, concesso per un dubbio fallo di Obiang su Sanabria. Nell’occasione non sembra esserci il tocco del centrocampista neroverde sull’attaccante paraguayano. Il Sassuolo non si perde d’animo e proprio Obiang si fa “perdonare” trovando il destro dell’1-1. Decisiva una deviazione di Ankersen, che spiazza Perin. Occasione clamorosa per Sturaro sul finire del primo tempo, Consigli strepitoso a dirgli di no per due volte. Nella ripresa i ritmi restano alti, ma le occasioni sono poche. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

topscorer2019 : RT @EnzoArlotta29: Come ruba il Genoa maledetti - FIVNTLM : RT @EnzoArlotta29: Come ruba il Genoa maledetti - 1976_nicola : Il Genoa ruba la partita al Sassuolo -