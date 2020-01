Grave lutto per Massimo Giletti: è morto il papà Emilio (Di domenica 5 gennaio 2020) Grande dolore per il conduttore e giornalista Massimo Giletti. Il volto noto di La7 ha avuto un Grave lutto in famiglia: il papà Emilio Giletti è morto all’età di 90 anni. Proprietario dell’azienda tessile di famiglia la “Giletti S.p.A” fondata nel 1884; l’imprenditore ha vissuto le ultime ore di vita all’ospedale di Novara, ricoverato il giorno di San Silvestro a seguito di un aneurisma. La camera ardente potrebbe svolgersi proprio nell’azienda di famiglia dove aveva lavorato da giovane il figlio Massimo Giletti prima di intraprendere la carriera televisiva. Non molto tempo fa il conduttore della trasmissione “Non è l’Arena”, raccontava emozionato il rapporto che aveva con il padre Emilio; un uomo che gli aveva insegnato prima di ogni cosa, il valore della semplicità. «Mio padre mi ha insegnato la semplicità. Da lui ho ... Leggi la notizia su velvetgossip

