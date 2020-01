God of War: uno streamer è riuscito a sconfiggere la regina delle Valchirie in NG+ senza subire danni (Di domenica 5 gennaio 2020) Le sfide No-Hit sono spesso la massima aspirazione di chi ha spolpato per bene un gioco e ha intenzione di mostrare la sua bravura al mondo intero. Quello, oppure il sollazzo di un dannato masochista, dipende.Quella dello streamer di Twitch, Andréas "Sardoche" Honnet, può tranquillamente essere inserita nella seconda categoria, perché si parla di qualcosa di veramente assurdo: sconfiggere Sigrun, la regina delle Valchirie e boss segreto di God of War, al livello di difficoltà più elevato, senza prendere danno.Sardoche aveva già affrontato il gioco in New Game+ numerose volte, completando uno alla volta i numerosi (e difficili) obiettivi, fra cui la chiusura di tutti gli Squarci del Regno. Solo un'impresa mancava all'appello: la sconfitta di Sigrun senza prendere danno.Leggi altro... Leggi la notizia su eurogamer

IGNitalia : Terminate le vacanze e salutati i parenti, è arrivato il momento di godersi gli ultimi acquisti. Se tra questi c'er… - Eurogamer_it : Uno streamer è riuscito a completare #GodofWar in NG+ battendo Sigrun senza prendere danno. - leocordk : eu to jogando god of war 1 no very hard e eu NAO AGUENTO MAISHSHSJSJSJSJJSKSJSDJEEKSKKSUSBK -