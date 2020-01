Gemma Galgani, la dama sposa in gran segreto: addio Juan Luis (Foto) (Di domenica 5 gennaio 2020) Ancora brutte notizie per Gemma Galgani che ha trascorso un anno anno senza trovare la propria anima gemella. La dama di Uomini e Donne per le festività natalizie si è consolata con la sua amica Ida Platano e suo figlio Samuele, trascorrendo con loro anche il Natale. La torinese, da come si è letto dalle anticipazioni del trono over, a quanto pare ha deciso di chiudere la conoscenza con Juan Luis e dal suo profilo social è apparsa una Foto amarcord che la vede in abito da sposa. Gemma Galgani in abito da sposa ricorda gli anni più belli della sua vita Nelle storie Instagram di Gemma Galgani negli ultimi giorni abbiamo notato dediche e Foto molto tristi, che rispecchiano evidentemente il suo stato d’animo. Nonostante, la dama di Uomini e Donne cerchi sempre di essere una persona positiva nei giorni passati ha ammesso la sua tristezza. Si aspettava infatti, di poter passare l’inizio del ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Gemma Galgani, la dama sposa in gran segreto: addio Juan Luis (Foto) - - zazoomblog : Gemma Galgani piange e crolla in studio al Trono over: a Uomini e donne devono chiamare il dottore - #Gemma… - infoitcultura : Gemma Galgani smaschera Juan Luis Ciano dopo la delusione a Uomini e Donne e l'addio -