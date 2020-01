Dracula su Netflix, la versione eroica e romantica dei creatori di Sherlock (recensione) (Di domenica 5 gennaio 2020) È stato messo in chiaro fin dall'inizio: Dracula su Netflix è una rivisitazione del romanzo di Bram Stoker con l'aggiunta di nuovi elementi. Non si tratta, quindi, di una fedele trasposizione dell'opera originale. Difatti, il prodotto di Steven Moffat e Mark Gatiss si prende molte libertà artistiche che potrebbero far piacere ai fan del romanzo oppure inorridire. La storia di partenza è nota: il nobile Conte vampiro progetta di trasferirsi dalla Transilvania in Inghilterra alla ricerca di nuovo sangue da succhiare. Sfrutta pertanto lo sventurato avvocato Jonathan Harker per i suoi scopi. Tuttavia, se nel romanzo il vampiro viene presentato come l'antagonista per eccellenza, una creatura che agisce nell'ombra e insinua l'angoscia nei personaggi, in Dracula su Netflix, il Conte è onnipresente. Anzi è un affascinante e carismatico galantuomo che tradisce le caratteristiche descritte da ... Leggi la notizia su optimaitalia

