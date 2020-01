Radio Città del Capo, l’appello della storica emittente di Bologna: “Editore ci vuole zittire. Programmi e redazione smantellati” (Di sabato 4 gennaio 2020) “Vogliono zittire Radio Città del Capo”. E’ l’allarme lanciato dai giornalisti della storica emittente bolognese che spiegano che, “entro il 10 gennaio, l’editore, la NetLit srl, ha deciso di eliminare i programmi locali di cronaca, politica e cultura e di smantellare la redazione di Bologna”. I redattori potrebbero “anche perdere il lavoro. Tutto sarà spazzato via, a partire dalle tante trasmissioni dei conduttori”. Da 32 anni, Radio Città del Capo racconta Bologna e il mondo. E – sottolineano – i giornalisti: “Lo fa in maniera libera, all’interno del network di Radio Popolare, senza bandiere o schieramenti, ma dalla parte dei diritti e dei più deboli. E’ diventata, nel tempo, un punto di riferimento per Bologna, e non solo”. In più – fanno presente – “sarà azzerato lo spazio che la Radio sta dando alla politica regionale” e questo a meno di un mese dalle ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

