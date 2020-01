Pota un albero e gli cade un grosso tronco sulla schiena: è grave (Di sabato 4 gennaio 2020) Mentre stava Potando un albero gli e’ caduto un grosso tronco sulla schiena ed e’ stato trasportato in elisoccorso in condizioni critiche al Niguarda di Milano. E’ accaduto stamane a Faloppio, localita’ Filatoio, in provincia di Como. L’uomo, 70 anni, da quanto e’ stato riferito, per l’incidente ha riportato un trauma toracico. Sul posto sono intervenuti un ambulanza e l’elicottero del 118 con cui e’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale milanese.L'articolo Pota un albero e gli cade un grosso tronco sulla schiena: è grave Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

