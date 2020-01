Polizia, nel 2019 in aumento truffe online, estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestie e minacce sui social. Preoccupa anche il cyberterrorismo (Di domenica 5 gennaio 2020) Nell’ambito dei reati contro la persona perpetrati sul web, dal mese di gennaio ad oggi, sono state indagate 288 persone, per aver commesso estorsioni a sfondo sessuale, stalking, molestie e minacce sui social network. E’ quanto si legge nel bilancio della Polizia postale sull’attività compiuta nel 2019. Risultano in costante aumento le diffamazioni online, soprattutto ai danni di persone che ricoprono incarichi istituzionali o comunque conosciute dal grande pubblico: 2426 i casi trattati e 738 le persone indagate. Sono stati segnalati 514 casi di ricatto online dall’inizio dell’anno. Una particolare rilevanza ha assunto l’attività di contrasto al revenge porn, un fenomeno in continua crescita, per il quale sono 24 le persone indagate. I dati, spiega la Polizia postale in una nota, non rispecchiano la gravità e l’estensione del fenomeno, a causa ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

