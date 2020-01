Palermo: quartiere al buio, fiaccolata dei residenti per chiedere la luce (Di sabato 4 gennaio 2020) Palermo, 4 gen. (Adnkronos) - Il quartiere è al buio da circa un mese e un gruppo di residente scende in piazza, in una fiaccolata, per chiedere il ripristino della luce nella zona. E' accaduto ieri sera nella borgata di Vergine Maria a Palermo al buio dopo l'ondata di maltempo delle scorse settiman Leggi la notizia su liberoquotidiano

emergenzavvf : Dal balcone del 6º a quello del 4º piano per soccorrere una donna caduta in casa: è stata la manovra effettuata que… - rep_palermo : Vergine Maria al buio, fiaccolata dei residenti: 'La luce nel quartiere è una priorità' [aggiornamento delle 22:30] - ilPrivi : Mi sono innamorato delle Teste di Moro. ??????????????????????????????????????? Si narra che intorno all’anno 1000, durante l… -