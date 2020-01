Morte Soleimani, in migliaia ai funerali al grido di: “Morte all’America” (Di sabato 4 gennaio 2020) Sono iniziati questa mattina alle 8 (ore italiane), i funerali del generale iraniano Soleimani. In tanti sono scesi in strada a Baghdad per seguire il corteo funebre chi portando con sé la foto del generale, chi bruciando bandiere a stelle e strisce. In molti hanno gridato più volte: “Morte all’America”. A seguire si terranno le esequie ufficiali alla quale presenzieranno diversi leader iracheni, successivamente i resti del generale saranno trasportati in Iran dove si terranno altre esequie. Intanto è stato smentito sia da fonti Usa sia da fonti irachene, il nuovo raid statunitense avvenuto nella notte. Trump non cerca un’altra guerra Il Presidente americano Trump, con un lungo discorso, ha smentito l’intenzione di iniziare un nuovo conflitto in medio-oriente. Trump ha spiegato che l’uccisione del generale, avvenuta attraverso un raid mirato nella notte tra giovedì e venerdì ... Leggi la notizia su thesocialpost

