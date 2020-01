Lutto per Massimo Giletti, è morto il padre Emilio (Di sabato 4 gennaio 2020) E’ morto all’età di 90 anni il padre di Massimo Giletti. L’imprenditore era da giorni ricoverato in ospedale a Novara per problemi di salute. NOVARA – E’ morto all’età di 90 anni il padre di Massimo Giletti. Il Lutto per il giornalista è avvenuto nel pomeriggio di sabato 4 gennaio 2020. L’imprenditore era ricoverato da diverso tempo in ospedale a Novara per l’aggravarsi dei problemi di salute. Non è ancora chiara la data dei funerali. Nelle prossime ore la camera ardente sarà allestita all’interno dell’azienda che è molto nota in quella zona per la produzione di filati. Molti colleghi del figlio a breve andranno a rendere omaggio al grande Emilio. Chi era Emilio Giletti Nato a Triviero, in provincia di Biella, nel 1929, Emilio Giletti era molto conosciuto in Italia per aver dato all’omonima azienda situata a ... Leggi la notizia su newsmondo

