Lidia Schillaci: i primi passi in Tv e cosa fa oggi la cantante (Di sabato 4 gennaio 2020) Chi scrive Lidia Schillaci la conosce bene, visto che la segue sin dalla sua prima apparizione televisiva. Era il lontano 2002. E in televisione arrivava il primo talent show musicale. No, non era XFactor. Si chiamava Operazione trionfo, andava in onda su Italia 1 e lo conduceva Miguel Bosè. Ascolti non altissimi, ma neanche sotto la media del programma. Eppure non venne riproposto negli anni successivi. La caratteristica principale – recuperata dal Grande Fratello – era che i cantanti partecipanti erano ripresi 24 ore su 24. Forse è stato questo il vero danno. Ma erano i tempi dei primi reality e dei primissimi talent. E qualche errore, visto con gli occhi degli anni Venti, appare oggi incredibile. LEGGI ANCHE: Chi è Stefano Mentana, il figlio del giornalista Enrico. Persino il modo in cui potevi vincere appariva troppo matematico e macchinoso. Roba che oggi come oggi non si farebbe ... Leggi la notizia su cronacasocial

