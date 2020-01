I migliori libri conservatori? Negli States vengono premiati - (Di sabato 4 gennaio 2020) Francesco Giubilei Gli Usa valorizzano i loro pensatori contro corrente con un riconoscimento apposito. In Italia il nulla Francesco Giubilei Capire cosa accade nel mondo conservatore americano contemporaneo, i temi al centro del dibattito culturale, le correnti di pensiero più in voga e le personalità di spicco, in vista dell'appuntamento elettorale dell'autunno con le elezioni presidenziali, non rappresenta un mero esercizio intellettuale ma un'attività imprescindibile se si vuole comprendere il retroterra di pensiero che sosterrà la probabile rielezione di Donald Trump. Tra le più prestigiose iniziative nel mondo conservatore americano c'è il Conservative Book of the Year award organizzato dall'Intercollegiate Studies Institute (ISI), un'organizzazione con sede in Delaware dedicata a diffondere le idee e i principi conservatori tra gli studenti dei college. Ogni anno vengono ... Leggi la notizia su ilgiornale

ilpost : I migliori libri di narrativa del 2019, a leggere in giro - divscienza : RT @paginaconvista: Un bell'articolo de @lindiependente sui migliori libri del decennio, utilissimo per recuperare quello che ci siamo pers… - giocarmon : °°-- Scopri le novità e i #bestseller dei migliori #libri nella comunity 'Book Shop', mette in onda il tuo libro… -