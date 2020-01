Diletta Leotta fa impazzire Instagram: “Si vede tutto…” (Di sabato 4 gennaio 2020) Durante uno dei suoi allenamenti in palestra Diletta Leotta si è mostrata ai suoi followers di Instagram decisamente generosa, per non dire altro… Metti Diletta Leotta in palestra con un top super scollato il fisico irresistibile: il popolo di Instagram è andato letteralmente su di giri, e non poteva essere altrimenti. La conduttrice televisiva ha … L'articolo Diletta Leotta fa impazzire Instagram: “Si vede tutto…” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

stanzaselvaggia : Se l’intelligence americana elimina anche Diletta Leotta, si appende il poster di Trump in cameretta. - marengone_27 : RT @stanzaselvaggia: Se l’intelligence americana elimina anche Diletta Leotta, si appende il poster di Trump in cameretta. - aaorsi72 : RT @anna_salvaje: Paola Ferrari e Simona Ventura attaccano la giovane Diletta Leotta. Una per i 'ritocchini', l'altra per le foto e i vesti… -