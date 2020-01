Bollo auto 2020: evasione pagamento, record di furbi in Molise. Il caso (Di sabato 4 gennaio 2020) Bollo auto 2020: evasione pagamento, record di furbi in Molise. Il caso Bollo auto 2020: evasione da record quella relativa all’imposta sulla proprietà dei veicoli registrata in Molise negli scorsi anni. Bollo auto 2020: evasione da record in Molise Sono circa 120mila le evasioni del Bollo auto finite sotto la lente di ingrandimento della Regione Molise. Gli accertamenti fiscali hanno finora accertato, relativamente al 2016 e al 2017, un credito fiscale pari a 28 milioni di euro. Nello specifico, relativamente al 2016, sono 62.695 le pratiche volte al recupero di circa 14,3 milioni di euro, invece, per quanto riguarda il 2017, gli accertamenti notificati sono stati 57.977 per un totale da recuperare che si aggira intorno ai 13,6 milioni di euro. Tra l’altro, da segnalare la bassissima percentuale di accertamenti infondati e annullati così come quella dei ricorsi tributari ... Leggi la notizia su termometropolitico

