Uomo vede un uccellino in difficoltà, chiama un taxi e lo manda da solo dal veterinario (Di venerdì 3 gennaio 2020) Una storia simpatica ma al tempo stesso che fa pensare quella che stiamo per raccontare. Un Uomo, ubriaco, ha visto per strada un uccellino che non stava bene e allora, nel suo stato di ebbrezza ma con una effettiva lucidità, ha pensato che gli serviva un veterinario. Non ci ha pesato su due volte, ha chiamato un taxi e lo ha fatto portare da un veterinario. Questa vicenda è avvenuta a Ogden in Utah, negli Stati Uniti. Quando l’Uomo si è accorto che il piccolo uccellino era ferito, non essendo in grado di aiutarlo in alcun modo, ha pensato che l’unica cosa che poteva fare era quella di mandarlo da un veterinario, e così ha fatto. E così i dipendenti del Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah, WRCNU, dopo che hanno ricevuto una telefonata che preannunciava l’arrivo di un uccellino a bordo di un taxi che necessitava di cure, hanno visto ... Leggi la notizia su baritalianews

