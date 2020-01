Traffico Roma del 03-01-2020 ore 18:00 (Di venerdì 3 gennaio 2020) Sul gra, in carreggiata interna, incidente all’altezza dello svincolo per la via tuscolana: ci sono code a partire dalla prenestina; incolonnamenti a tratti anche in carreggiata esterna, a partire dalla pontina. A Roma NORD, RALLENTAMENTI E CODE SULLA VIA CASSIA ALL’ALTEZZA DI VIA DI GROTTAROSSA A PARTIRE DAL GRA VERSO IL CENTRO, E DA VIA DEI DUE PONTI VERSO IL GRA. Traffico RALLENTATO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST FRA viale di tor di quinto e la via salaria e tRa l’USCITA VIA TIBURTINA-PORTONACCIO E LA RAMPA D’INGRESSO PER LA A24, tutto IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. rallentamenti per incidente si via dei monti di pietralata, tra via curioni e via di pietralata SULLA VIA PONTINA Traffico RALLENTATO per incidente FRA CASTEL di decima e castel RomaNO IN DIREZIONE POMEZIA: rallentamenti e code anche su via di pratica tra castel Romano e villaggio azzurro. MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ... Leggi la notizia su romadailynews

