Sorrento, una due giorni targati Ferrari (Di venerdì 3 gennaio 2020) Per due giorni, il 4 e il 5 gennaio, piazza Lauro si colora di rosso con un evento ufficiale targato Ferrari, patrocinato dal Comune di Sorrento. Dalle ore 9 e trenta del mattino fino alle ore 20 si potrà ammirare uno show car della F2001, la monoposto che conquistò il titolo di campione del mondo con alla guida Michael Schumacher. A movimentare l’evento ci saranno due competizioni. La prima, di pit stop, in cui sarà possibile creare la propria squadra, e sfidarsi su chi sarà più veloce ad effettuare il cambio gomme di una vettura di F1. Inoltre saranno disponibili due simulatori ufficiali Ferrari, per provare l’emozione di guidare una vera vettura di F1. “È una grande occasione per il Club Ferrari Sorrento e per i cittadini – dichiara Gennaro Astarita, presidente del Club – Ce l’abbiamo messa tutta per portare un evento ufficiale Ferrari qui a ... Leggi la notizia su ildenaro

“Sorrento Incontra” - al teatro comunale Tasso arrivano i Foja : Tempo di lettura: 1 minutoSorrento (Na) – L’appuntamento è per questa sera, alle ore 19, dove al teatro comunale Tasso di Sorrento, ci sarà l’atteso concerto della band musicale napoletana dei Foja. Il concerto, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, rientra nell’ambito dell’edizione invernale del festival “Sorrento Incontra”. Sorrento Incontra è una rassegna multidisciplinare, con la direzione artistica del regista e coreografo Mvula ...

