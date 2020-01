Previsioni Meteo, la Befana porta tanta neve fino a basse quote (Di venerdì 3 gennaio 2020) Pei i primi giorni dell’anno le Previsioni Meteo indicano sole, ma freddolosi e metereopatici hanno poco da stare tranquilli: per la Befana i modelli indicano un possibile raid polare che riporterebbe, se confermato, freddo e neve su alcune aree del nostro Paese. Gli esperti de IlMeteo.it sottolineano che pare confermato un cambio della circolazione generale a cavallo dell’ultima festività invernale: “Passeremo verosimilmente dall’alta pressione a un vero proprio raid polare”, scrivono spiegando che la causa è il “movimento verso nord dell’anticiclone presente attualmente sull’Italia”, che “innescherà la discesa di aria molto fredda dalle regioni polari in direzione dei Balcani e poi del nostro Paese”. (Continua…) Le prime a essere investite dalla zampata ... Leggi la notizia su howtodofor

