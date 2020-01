Modello Iva 2020: presentazione, termini scadenza e novità (Di venerdì 3 gennaio 2020) Modello Iva 2020: presentazione, termini scadenza e novità Cosa c’è da sapere sul Modello Iva 2020? Nell’ultimo giorno dell’anno l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito i modelli in bozza delle dichiarazioni, tra cui il Modello Iva, con annesse relative istruzioni. Il Modello Iva deve essere usato per presentare la dichiarazione Iva relativa all’anno d’imposta 2019. Per la presentazione della dichiarazione annuale Iva è possibile usare anche il Modello Iva Base 2020. Nelle istruzioni si specifica che gli importi devono essere indicati in unità di euro, arrotondando l’importo per eccesso se la frazione decima è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore al limite appena citato. Modello Iva 2020: com’è fatto Il Modello Iva 2020 è compost dal frontespizio con due facciate e dai seguenti quadri: VA, VB, VC, VE, VF, VJ, VI, VH, VM, VK, VN, ... Leggi la notizia su termometropolitico

