Il Movimento 5 Stelle perde altri due deputati: Angiola e Rospi nel Misto (Di venerdì 3 gennaio 2020) Dopo l’espulsione del senatore Gianluigi Paragone, il Movimento 5 Stelle perde altri due pezzi. I deputati Nunzio Angiola e Gianluca Rospi lasciano il gruppo dei pentastellati per aderire al Misto. Angiola, professore universitario che non aveva votato la legge di bilancio, dichiara di essere giunto alla decisione con “grande rammarico”. Diretto l’attacco ai vertici del partito, esattamente come il collega Rospi, che lamenta una “gestione verticistica e oligarchica”. Dalle dimissioni del ministro Fioramonti, c’è stata una vera e propria escalation di fughe dal M5S, ma Angiola sottolinea che la sua decisione “non è da porsi in connessione con quella di altri colleghi parlamentari”, il “dissenso - aggiunge - non deriva da un mio personale cambiamento di opinioni, ma dalla presa d’atto che, chi più chi meno, i vertici del Movimento hanno preferito trincerarsi in una chiusura ... Leggi la notizia su blogo

msgelmini : Democrazia a 5 Stelle. Dissenti? Sei fuori! Non condivido quasi nulla con #Paragone, ma paga per la sua coerenza. I… - Agenzia_Italia : = Gianluigi #Paragone è stato espulso dal Movimento 5 Stelle = - LegaSalvini : ++ CAOS A CINQUE STELLE. PARAGONE SBATTE LA PORTA, DI BATTISTA LO DIFENDE, IL MOVIMENTO VA IN PEZZI ++ -