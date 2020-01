Alta tensione nel M5S, dopo l’espulsione di Paragone Di Maio rompe con Di Battista: “Non siamo un’anarchia” (Di venerdì 3 gennaio 2020) Di Maio contro Di Battista, Alta tensione nel M5S dopo l’espulsione di Paragone Di Maio contro Di Battista dopo l’espulsione del senatore Gianluigi Paragone dal M5S. Situazione davvero delicata e questa volta ad allargare la ferita tra i vertici e il gruppo parlamentare scendono in campo i big del partito, in rivolta contro la cacciata del senatore pentastellato. Tra questi c’è Barbara Lezzi e, soprattutto, Alessandro Di Battista che si spende in difesa del senatore esiliato, lasciando riemergere in superficie, visibile a tutti, l’asse forte e mai spezzato tra i due. Un’alleanza nel nome delle battaglie antisistema che diventa, da oggi, il più pericoloso contrAltare alla leadership di Luigi Di Maio. Un’alternativa alla linea governista, dettata dal capo politico, che se non potrà trovare spazio all’interno del Movimento, potrebbe anche sfociare al suo esterno. Magari, in un ... Leggi la notizia su tpi

repubblica : Alta tensione Usa-Iran, il petrolio sale ai massimi da 4 mesi [aggiornamento delle 08:35] - rep_economia : Alta tensione Usa-Iran, il petrolio sale ai massimi da 4 mesi [aggiornamento delle 09:13] - Giacinto_Bruno : Alta tensione Usa-Iran, il petrolio sale ai massimi da 4 mesi -