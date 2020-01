Rafael torna grande. Grazie alle sue parate il Reading batte il Fulham (VIDEO) (Di giovedì 2 gennaio 2020) Rafael Cabral Barbosa è tornato. Il portiere tanto bistrattato al cui nome è legato l’ultimo trofeo conquistato dal Napoli di De Laurentiis: dicembre 2014. Sono ormai trascorsi cinque anni. Da cinque anni il Napoli non alza più un trofeo. E l’assoluto protagonista della serata di Doha – Supercoppa italiana contro la Juventus – fa Rafael che fu decisivo ai rigori. In panchina c’era Rafa Benitez. Da allora, la bacheca del Napoli è vuota. Poco dopo, Rafael perse il posto in favore di Andujar. Da allora, in Serie A, ha giocato una sola partita col Napoli: nel campionato 2016-17 e proprio contro la Juventus, al San Paolo. Finì 1-1. Tre presenze in totale nella Sampdoria e quest’anno il trasferimento in Inghilterra, al Reading che gioca la Championship la loro Serie B. Il Reading lo ha pagato appena 500mila euro. Rafael è il portiere titolare della squadra ... Leggi la notizia su ilnapolista

