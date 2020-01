Pasquali: Lazio è meta per 22% giovani imprenditori che lasciano Sud (Di giovedì 2 gennaio 2020) Roma – “I dati diffusi da Unioncamere relativi all’imprenditoria giovanile (2011-2018) indicano che la Regione Lazio viene scelta come meta dove fondare la propria azienda da circa il 22% degli imprenditori che hanno deciso di lasciare il Mezzogiorno”. Cosi’ Francesco Pasquali, Presidente di Sistema Impresa Roma, commenta la ricerca di Unioncamere. “Si tratta di giovani che provengono soprattutto dalle regioni limitrofe come Umbria, Campania, Abruzzo e Toscana. La fotografia scattata da Unioncamere- continua la nota- evidenzia inoltre che il 30% delle imprese giovanili resta sul mercato non oltre i 5 anni e di questo 30% la meta’ non riesce a superare i due anni. La ricerca ci fornisce un ulteriore dato su cui riflettere: il tasso di sopravvivenza dei giovani under 35, una volta superata la fase di avvio, e’ ben elevata rispetto agli altri ... Leggi la notizia su romadailynews

matsuteia : RT @wordsandmore1: Periferie Artistiche, Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio, diretto da Loredana Parrella, Gloria Sapio, Loren… - ilsalottodiCeci : RT @wordsandmore1: Periferie Artistiche, Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio, diretto da Loredana Parrella, Gloria Sapio, Loren… - wordsandmore1 : Periferie Artistiche, Centro di Residenza Multidisciplinare del Lazio, diretto da Loredana Parrella, Gloria Sapio,… -