Napoli – Inter ed ultime su Lobotka a Radio Marte (Di giovedì 2 gennaio 2020) Napoli – Palliggiano: La questione Lobotka si deciderà in pochi giorni perché entrambe hanno bisogno di programmare A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live sono Intervenuti vari opinionisti e giornalisti per parlare di Napoli – Inter e del mercato del club azzurro. Questi i loro Interventi riportati da ForzAzzurri.net: Davide Palliggiano, corrispondente dalla Spagna del Corriere dello Sport “Lobotka non è un giocatore simile a Jorginho che invece è il classico regista. Lobotka è piazzato fisicamente, è muscoloso, mi ricorda Shaqiri dal punto di vista fisico. Il Celta Vigo ha ripreso gli allenamenti, Lobotka è rimasto in Spagna perché la compagna è in attesa e il ragazzo è stato in Spagna per le feste di natale. Domenica il Celta giocherà e Lobotka si sta allenando tranquillamente con la squadra. La questione Lobotka si deciderà in pochi giorni perché entrambe ... Leggi la notizia su forzazzurri

