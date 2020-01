Giulia De Lellis si sfoga sul furto: "Sono rimasta in mutande a Capodanno" - (Di giovedì 2 gennaio 2020) Serena Granato Tra le sue ultime Instagram story, Giulia De Lellis ha rivelato ai follower di essersi allontanata dai social per il furto subito negli ultimi giorni L'anno 2019, appena conclusosi, ha segnato l'affermazione come autrice di Giulia De Lellis. L'ex protagonista di Uomini e donne, dopo aver fatto parlare a lungo circa la recente pubblicazione del suo primo libro -scritto a 4 mani con l'autrice Stella Pulpo- ora è al centro del gossip, per un triste accadimento. Secondo alcune indiscrezioni emerse in rete, nelle ultime ore, l'ex compagna storica di Andrea Damante ha subito un furto durante le vacanze natalizie. A rivelare quanto è accaduto, ai danni dell'ex corteggiatrice del dating-show di Maria De Filippi, è stata la diretta interessata. In un video pubblicato tra le sue nuove Instagram story, infatti, la stessa Giulia si è sfogata con i fan, circa quanto le è ... Leggi la notizia su ilgiornale

