Gianluigi Paragone e l’sms a Mentana: “Perchè non entro nella Lega” (Di giovedì 2 gennaio 2020) Enrico Mentana ha chiesto via Whatsapp a Gianluigi Paragone, espulso dai probiviri dal Movimento Cinque Stelle, cosa risponde a chi lo accusa di essere pronto ad entrare nella Lega di Matteo Salvini. L’ex grillino ha risposto di non poter andare con chi non oppone resistenza ad una possibile candidatura di Draghi a Presidente della Repubblica e con chi non ha il coraggio di dire che bisogna nazionalizzare autostrade e telecomunicazioni. Leggi la notizia su notizie

VittorioSgarbi : #movimento5purghe #movimento5patacche Espulso Gianluigi Paragone. Quando si accorgono che tra di loro c’è, incredib… - you_trend : ?? #BREAKING Il collegio dei probiviri ha espulso il Senatore Gianluigi #Paragone dal #Movimento5Stelle - petergomezblog : M5S, Gianluigi Paragone espulso dai probiviri: “Tra i motivi il voto contrario alla manovra”. Lui: “Sono stato cacc… -