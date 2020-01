Capodanno 2020: 300mila persone festeggiano in piazza a Roma (Di giovedì 2 gennaio 2020) Spettacoli e installazioni di Capodanno hanno trasformato Roma in un luogo incantato, con artisti eccezionali e creazioni uniche per celebrare l'entrata del 2020. Sono tremila le persone, tra cittadini e turisti, presenti in piazza per i festeggiamenti. Entusiasta Raggi: "Meravigliosa festa che cresce di anno in anno". Leggi la notizia su roma.fanpage

SkyTG24 : #Milano, rogo in via Gola per Capodanno: pompieri spintonati e derubati - LegaSalvini : “Le mie magari sono parole scomode. A Capodanno bisogna magari fare discorsi più melliflui, più incolori, più indol… - teatrolafenice : ?? Il migliore modo per dare il benvenuto al 2020 è iniziarlo in musica con il tradizionale Concerto di Capodanno:… -