Ancora medici aggrediti a Napoli. Lanciato un petardo contro un’autoambulanza. La Croce Rossa: “Peggio dei territori di guerra”. Nel 2019 una aggressione ogni 3 giorni (Di giovedì 2 gennaio 2020) Ancora violenze nei confronti dei medici a Napoli. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha denunciato sul suo profilo Facebook due gravi episodi di violenza in poche ore. Nel primo caso, nel quartiere Barra, è stato Lanciato un petardo verso un’ambulanza: nell’aprire la portiera del mezzo, il medico in servizio è stato “investito da una deflagrazione causata da un fuoco d’artificio”. Il secondo caso si è verificato all’ospedale San Giovanni Bosco, dove una dottoressa è stata aggredita verbalmente e poi colpita con una bottiglia in faccia da un paziente probabilmente psichiatrico, senza un apparente motivo. “L’aspetto più inquietante di questi nuovi episodi di aggressione a personale sanitario e di danneggiamento delle ambulanze a Napoli – ha detto all’Ansa il presidente provinciale della Croce Rossa, ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

