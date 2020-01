Aereo militare precipita: 8 morti (Di giovedì 2 gennaio 2020) precipita rovinosamente un Aereo militare, continua a salire il conto delle vittime. Per ora, sono ben 8 le morti accertate Terribile episodio in Taiwan, dove un Aereo militare è precipitato rovinosamente. A dare la notizia ci ha pensato proprio il governo taiwanese, offrendo i primi dettagli alla stampa internazionale. Aereo precipita, sono 8 le vittime … L'articolo Aereo militare precipita: 8 morti proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

