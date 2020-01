Manchester City-Everton, Ancelotti vs. Guardiola live su Sky (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Non c’è tempo per dedicarsi alle feste per le squadre della Premier League, alle prese con uno dei periodi più intensi dell’anno. Anche in questo primo giorno del 2020 non mancano le gare interessanti: tra le sfide della 21esima giornata spicca la sfida che vedrà per protagonisti il Manchester City di Pep Guardiola e l’Everton … L'articolo Manchester City-Everton, Ancelotti vs. Guardiola live su Sky Leggi la notizia su calcioefinanza

GOAL_ID : Manchester City Siap Lepas Joao Cancelo - GoalItalia : Cancelo infelice al Manchester City, il Valencia ci prova ?? - FinancialSs : Manchester City-Everton, Ancelotti vs. Guardiola live su Sky #calcio #finanza -