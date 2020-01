Israele, Netanyahu ricorre all’immunità parlamentare: un mese fa è stato incriminato per corruzione, frode e abuso d’ufficio (Di mercoledì 1 gennaio 2020) A un mese dall’incriminazione per corruzione, frode e abuso d’ufficio e a tre mesi dalle nuove elezioni in Israele, il premier Benjamin Netanyahu ha deciso di avvalersi dell’immunità parlamentare. In un discorso trasmesso in diretta televisiva, il primo ministro, che non è riuscito a formare un governo dopo l’esito dell’ultimo voto, ha dichiarato: “Mi accingo a rivolgermi al presidente della Knesset Yoel Edelstein per avvalermi del mio diritto, che è anche il mio dovere e la mia missione, per restare al servizio dei cittadini di Israele”. Dopo essere uscito largamente vincitore dalle primarie del suo partito, il Likud, che lo ha così ricandidato per la corsa al governo di Tel Aviv nonostante le vicende legali che lo hanno coinvolto, adesso il leader più longevo della storia del Paese vuole ricorrere all’immunità parlamentare per evitare di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

