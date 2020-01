Ida Platano e Riccardo Guarnieri finalmente insieme a Capodanno: bacio e auguri per il 2020 (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Il 2020 potrebbe essere davvero il loro anno? Lo sperano tutti i fans della coppia che in questi ultimi giorni di dicembre si erano molto preoccupati, non avendo notizie di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Non sapevano che cosa pensare della coppia che qualche settimana fa aveva lasciato Uomini e Donne con i migliori propositi per questo 2020. La notte di Capodanno arrivano però le immagini che tutti si aspettavano. Ida e Riccardo sono insieme, felici e hanno aspettato di brindare al 2020 insieme. Pare sia andata Ida da Riccardo, almeno dalle storie di Instagram si capisce proprio che sia stata Ida a prendere un aereo per raggiungere la sua dolce metà. Elegantissimi insieme, hanno dato il benvenuto al 2020 brindando in un ristorante e festeggiando con gli amici. IDA Platano E Riccardo Guarnieri Capodanno insieme MA CON POLEMICA Non sono però mancata le polemiche anche la sera ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

