“Ci sono 45 migranti in mare che rischiano di morire” Si spera di salvarli (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Alarm Phone ha ricevuto un allarme da un pescatore che ha detto di aver avvistato una barca in pericolo con circa 45 persone partite dalla Libia 2 giorni fa. Un annuncio, e una corsa contro il tempo. Il nuovo anno rischia di aprirsi con una nuova tragedia in mare. “Un pescatore ci ha detto di … L'articolo “Ci sono 45 migranti in mare che rischiano di morire” Si spera di salvarli proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

matteosalvinimi : Questa sera usiamo la testa e un po' di giudizio, ricordiamoci che ci sono anche loro (e stiamogli vicino)! ???? - marcotravaglio : LA BALLA DELL'ANNO Alcuni lettori ci chiedono di premiare la balla più grande dell’anno. Mission impossible: sono t… - NicolaPorro : #Conte ci ha preso gusto, il #M5S no. La paladina #notav in carcere, il Fatto strepita, ma l’ha voluto lei. Prendon… -