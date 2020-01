Calciomercato, l’Inter fa sul serio e ‘rischio’ Juventus: nuovo difensore per l’Atalanta ed attaccante alla Samp (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Sono ore caldissime sul fronte Calciomercato, le trattative entrano sempre più nel vivo e sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Le dirigenze lavorano con insistenza per sistemare le rose per la seconda parte di stagione, ecco tutte le trattative nel dettaglio. SAMPDORIA – Petagna rappresenta l’obiettivo principale per l’attacco mentre in difesa spunta Tonelli. In uscita si cerca un’intesa con lo Zenit San Pietroburgo per ‘restituire’ il fantasista Rigoni. Con le valigia anche l’altro argentino Maroni che piace in serie B al Chievo. ATALANTA – L’Atalanta ha individuato il difensore da regalare a Gasperini, trattativa avanzata con Kevin Bonifazi, difensore che al Torino non sta trovando grande spazio, incontro nelle prossime ore. Calciomercato, le bombe di capodanno: Leonardo pesca in Italia, si ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Inter si muove per #Eriksen: tutto quello che c'è da sapere - Gazzetta_it : #Premier In Inghilterra: “#Eriksen vuole l’@Inter già a gennaio” - DiMarzio : L’@Inter tiene viva la pista #Giroud con il @ChelseaFC, può anticipare l’arrivo di #Darmian dal @1913parmacalcio e… -