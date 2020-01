Arturo Scotto aggredito da neofascisti a Venezia (Di mercoledì 1 gennaio 2020) L’ex deputato di Articolo Uno Arturo Scotto è stato aggredito ieri sera da alcuni neofascisti ieri sera a Venezia, a Piazza san Marco, durante i festeggiamenti del capodanno. Una denuncia è stata presentata stamani ai Carabinieri.A raccontare la vicenda, sulla propria pagina Facebook, è stata la moglie del politico, Elsa Bertholet: “Un gruppo dietro di me - scrive - canta ‘Anna Frank sei finita nel forno’, mi giro: ‘Ragazzi basta!’, si mettono a urlare: ‘Duce, duce’ con mano alzata, si gira mio marito che prima non le aveva sentito cantare ... e bum si prende botte in faccia da vari lati, poi si mette di mezzo un ragazzo per aiutarci e lo picchiano pure lui, visibilmente abituati al fatto, poi fuggono come dei vigliacchi che sono”.Accertamenti sono in corso, secondo quanto ha appreso l’ANSA, da parte ... Leggi la notizia su huffingtonpost

pbersani : Solidarietà al carissimo @Arturo_Scotto, aggredito stanotte a Venezia. È ora di capire che si tratta di reati. Se s… - PietroGrasso : Ho parlato con @Arturo_Scotto che mi ha raccontato dell’aggressione subita a #Venezia. A lui, alla famiglia e al co… - BentivogliMarco : Tutta la mia solidarietà ad @Arturo_Scotto e alla sua famiglia per la vile aggressione. Ci stiamo abituando troppo… -