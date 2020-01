Arturo Scotto aggredito a Venezia al grido di “Duce, duce” (Di mercoledì 1 gennaio 2020) Arturo Scotto, coordinatore nazionale ed ex deputato di Articolo 1-Mdp, è stato aggredito da un gruppo di ragazzi mentre si trovava a Venezia per festeggiare il Capodanno 2020. A raccontare l’episodio è stata sua moglie, Elsa Bertholet, tramite un post su Facebook. Arturo Scotto aggredito a Venezia La donna ha spiegato che poco dopo la mezzanotte, dei ragazzi che si trovavano dietro di loro hanno iniziato a cantare “Anna Frank sei finita nel forno“, al che si è girata per dire loro di fermarsi. A quel punto si sono messi ad urlare “Duce, duce” con la mano alzata. Arturo si è così rivolto loro con un “Basta!!“, parola a cui i ragazzi hanno reagito pendendolo a botte in faccia. Un’altra persona ha cercato di aiutarlo e hanno picchiato pure lei, “visibilmente abituati al fatto, poi sono fuggiti come dei vigliacchi che ... Leggi la notizia su notizie

