Una corsa di nove piani e l’ascensore non si ferma, morti e feriti in Brasile (Di martedì 31 dicembre 2019) Brasile. Un ascensore è precipitato dal nono piano di un edificio a Santos, sulla costa di San Paolo. Quattro le viitime, non ancora identificate. Sembrava la scena di un film horror e invece era una tragedia vera, una di quelle che solo negli incubi potrebbe verificarsi. Un ascensore è precipitato dal nono piano di uno … L'articolo Una corsa di nove piani e l’ascensore non si ferma, morti e feriti in Brasile proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

